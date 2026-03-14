En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Detienen a cuatro colombianos en México tras robo de joyas valoradas en miles de dólares

Detienen a cuatro colombianos en México tras robo de joyas valoradas en miles de dólares

El presunto robo a un comerciante que transportaba 739 piezas de plata generó una persecución en calles de la capital mexicana y terminó con varios sospechosos señalados por la víctima.

Detienen a cuatro colombianos en México tras robo de joyas valoradas en miles de dólares
Robo de joyas, imagen de referencia
Foto: Gemini
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad