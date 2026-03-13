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Pidió vehículo por plataforma en Bogotá y vivió un minuto de terror: esto evitó el robo

El escenario se dio al minuto de que se subió al vehículo y uno de los capturados presenta varios antecedentes, incluso, de 10 años de prisión.

Pidió vehículo por plataforma en Bogotá y vivió un minuto de terror.jpg
Pidió vehículo por plataforma en Bogotá y vivió un minuto de terror //
Foto: Secretaría de Seguridad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de mar, 2026

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