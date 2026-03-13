Pidió vehículo por plataforma en Bogotá y vivió un minuto de terror: esto evitó el robo

Una escena, casi de película, vivió un hombre en Bogotá tras pedir un vehículo en servicio de plataforma, que, afortunadamente, fue evitado a tiempo por parte de la Policía Metropolitana que interceptó el carro en cuestión de minutos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, este hombre solicitó el vehículo y un minuto después de subirse, abordaron dos hombres armados en la parte de atrás en donde se encontraba mientras realizaba el viaje. Sin embargo, un rápido reporte de este usuario, permitió que la Policía pudiera interceptar este vehículo.

El vehículo fue interceptado por las autoridades en la localidad de Barrios Unidos y, según la víctima, estos dos hombres lo intimidaron para quitarle sus pertenencias, que se encuentran avaluadas en más de 6 millones de pesos.

"La rápida reacción de @PoliciaBogota permitió interceptar el carro en San Felipe y capturar a tres hombres. En el procedimiento se recuperaron tres celulares avaluados en $6 millones. Uno de los capturados tenía antecedentes por tentativa de homicidio y hurto", informó la Secretaría de Seguridad.



Uno de los dos capturados por este hecho, tenía una condena de 10 años en un centro carcelaría y quedaron nuevamente a disposición de las autoridades competentes. No obstante, no se informó qué sucedió con el conductor de la plataforma y si estaba relacionado o no a este hecho, o si también fue víctima en este escenario de inseguridad en la capital colombiana.

Lamentablemente este caso se sumó a otros que se han dado recientemente en la ciudad, en donde las víctimas relatan ser drogadas y despojadas de todas sus pertenencias. El más famoso fue el de Diana Ospina, quien estuvo incomunicado por casi un día tras tomar un vehículo luego de una fiesta en la localidad de Chapinero y le hicieron robo de sus cuentas de millones de pesos con sus tarjetas y demás objetos de valor.