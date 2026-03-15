Muere reconocido actor en la cárcel: fue condenado por agresiones a menores de edad

El actor británico John Alford, quien fuera conocido por su participación en populares series de televisión del Reino Unido durante los años 1980 y 1990, murió el pasado viernes 13 de marzo de 2026 en su celda, lugar donde enfrentaba una condena por delitos sexuales contra menores.

Alford, cuyo nombre de pila era John Shannon, había sido sentenciado recientemente a ocho años y medio de cárcel tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a dos adolescentes. Su muerte se dio dos meses más tarde después de haber sido enviado a prisión.

Las autoridades confirmaron el deceso y señalaron que, tal como ocurre en todos los casos de muertes bajo custodia, se llevará a cabo una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.



Reconocido actor muere en la cárcel ¿Qué pasó?

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el propio sistema penitenciario británico, quienes lo revelaron a medios como la BBC.

Según lo confirmado, John Shannon perdió la vida el pasado 13 de marzo; ante eso, las investigaciones se llevan a cabo para estudiar qué ocurrió ese viernes.



El actor estaba recluido luego de ser condenado por delitos sexuales cometidos contra dos menores de edad en hechos que habrían ocurrido en 2022. Durante el juicio, el tribunal determinó que el actor cometió varios delitos, entre ellos:



Actividad sexual con una menor de 15 años.

Agresión sexual contra una adolescente de 14 años.

Agresión con penetración contra una de las víctimas.

La sentencia fue dictada en enero de 2026 por el Tribunal de la Corona de St Albans.

Alford condenado por agresión sexual a menores AFP

La condena que lo llevó a prisión

Sin embargo, la carrera de Alford estuvo marcada por varios episodios judiciales que afectaron su trayectoria profesional.

Publicidad

Entre los antecedentes que impactaron su vida pública se encuentran:



Una condena en 1997 por suministrar drogas a un periodista encubierto.

Su despido de la serie London’s Burning tras ese escándalo.

El juicio por agresiones sexuales ocurrido en 2025.

Durante el proceso judicial más reciente, la fiscalía sostuvo que el actor era consciente de la edad de las víctimas. Según la acusación, compró una botella de vodka para las adolescentes antes de cometer los delitos.

Aunque Alford negó las acusaciones durante todo el proceso, el jurado lo declaró culpable.