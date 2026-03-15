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Blu Radio  / Mundo  / Muere reconocido actor en la cárcel: fue condenado por agresiones a menores de edad

Muere reconocido actor en la cárcel: fue condenado por agresiones a menores de edad

Las autoridades confirmaron el fallecimiento y señalaron que, se llevará a cabo una investigación para establecer las circunstancias exactas del hecho.

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