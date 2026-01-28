En vivo
Magistrado Ibáñez no debatirá sobre la emergencia económica en la Corte Constitucional

El magistrado será apartado de la discusión sobre el decreto de la emergencia económica en la Corte Constitucional. La Sala Plena por unanimidad aceptó el impedimento presentado por el magistrado.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
Foto: Cortesía El Espectador - Óscar Pérez
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

