Magistrado Ibáñez no debatirá sobre la emergencia económica en la Corte Constitucional

Uno de los asuntos pendientes en la Sala Plena de la Corte Contitucional era estudiar el impedimento que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la corporación y quien en días pasados radicó un impedimento para que sus colegas togados decidieran si lo apartaban o no de la discusión sobre la emergencia económica.

En ese sentido, la decisión por unanimidad fue que el magistrado Ibáñez no participará del debate y tampoco podrá votar en lo que tiene que ver con ese expediente en concreto. Esto, en la práctica significa que serán 8 los magistrados quienes tomen decisiones sobre la emergencia económica que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Qué argumentaba el impedimento del magistrado Ibáñez?

Luego de la recusación que radicó la Presidencia de la República contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez donde pide apartarlo del estudio de las demandas sobre la emergencia económica, el presidente de la Corte Constitucional presentó una solicitud de impedimento ante sus colegas de la Sala Plena para que evalúen si él realmente prejuzgó el decreto cuestionado durante varias entrevistas que le concedió a distintos medios de comunicación.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

En el escrito el presidente de la Corte, si bien se declara impedido para participar de las discusiones y para votar en el estudio sobre si se cae o no la emergencia económica, también dice que en sus entrevistas no hizo un pronunciamiento de fondo y tampoco un juicio previo sobre este decreto de la emergencia económica.



"En tales entrevistas -si se observan de manera completa e integral- no avancé ninguna opinión o concepto sobre la decisión a adoptar en estos casos en particular sino una presentación estrictamente académica sobre las distintas posibilidades de actuación y de decisión que le correspondería adoptar en derecho a la Corte Constitucional conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia”, dijo Ibáñez.

En los próximos días la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá debatir sobre las solicitudes de suspensión provisional que pesan sobre la emergencia económica, estos, por parte de los magistrados Carlos Camargo y Juan Carlos Cortés.