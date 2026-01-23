En vivo
Judicial
Primicia

Magistrado Ibáñez se declaró impedido para debatir sobre la emergencia económica

La Sala Plena de la Corte Constitucional definirá si acepta o no la solicitud del magistrado.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez
Magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
Foto: Cortesía El Espectador - Óscar Pérez
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 23 de ene, 2026

