Magistrado Ibáñez se declaró impedido para debatir sobre la emergencia económica

Luego de la recusación que radicó la Presidencia de la República contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez donde pide apartarlo del estudio de las demandas sobre la emergencia económica, Blu Radio conoció en primicia que el presidente de la Corte Constitucional presentó una solicitud de impedimento ante sus colegas de la Sala Plena para que evalúen si él realmente prejuzgó el decreto cuestionado durante varias entrevistas que le concedió a distintos medios de comunicación.

En el escrito el presidente de la Corte si bien se declara impedido para participar de las discusiones y para votar en el estudio sobre si se cae o no la emergencia económica, también dice que en sus entrevistas no hizo un pronunciamiento de fondo y tampoco un juicio previo sobre este decreto de la emergencia económica.

En tales entrevistas -si se observan de manera completa e integral- no avancé ninguna opinión o concepto sobre la decisión a adoptar en estos casos en particular sino una presentación estrictamente académica sobre las distintas posibilidades de actuación y de decisión que le correspondería adoptar en derecho a la Corte Constitucional conforme a la Constitución, la ley y la jurisprudencia”, dijo Ibáñez.

En ese sentido, el presidente de la Corte le pidió a sus colegas que debido a la importancia de decidir de fondo sobre la emergencia económica su impedimento sea priorizado y resuelto. Los 8 magistrados entonces deberán zanjar esta situación y deliberar para concretar si el magistrado Jorge Ibáñez es apartado o no de la discusión.