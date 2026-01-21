En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Las razones de Presidencia para pedir que magistrado Ibáñez salga del debate de emergencia económica
Primicia

Las razones de Presidencia para pedir que magistrado Ibáñez salga del debate de emergencia económica

Para la Presidencia, el presidente de la Corte Constitucional comprometió su imparcialidad al promover públicamente la suspensión del decreto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad