EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

DIAN presenta resultados de recaudo de impuestos justificando emergencia económica

DIAN presenta resultados de recaudo de impuestos justificando emergencia económica

Por los decretos de emergencia económica, según la DIAN, en los primeros 15 días de enero se ha recaudado más de 200.000 millones de pesos provenientes de personas naturales, personas jurídicas y grandes contribuyentes.

