DIAN presenta resultados de recaudo de impuestos justificando emergencia económica

En las primeras semanas de 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha logrado un recaudo significativo gracias a los beneficios tributarios otorgados por el decreto 1474 de 2025 o de emergencia económica.

De acuerdo con la entidad, entre el 1 y el 16 de enero se obtuvieron 237.246 millones de pesos provenientes de contribuyentes que se acogieron a las facilidades de pago y reducción de sanciones contempladas en la norma.

El dinero recaudado corresponde a obligaciones en mora de personas naturales, jurídicas y grandes contribuyentes. Para impulsar este proceso, la DIAN ha desplegado una estrategia masiva de contacto directo: ha logrado comunicarse con 459.000 ciudadanos mediante correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas asistidas por inteligencia artificial.

Según la entidad, diariamente se realizan cerca de 16.000 llamadas persuasivas con el fin de incentivar a los deudores a ponerse al día.



La cartera total que actualmente adeudan los morosos al Estado asciende a 36,7 billones de pesos, una cifra que el Gobierno busca reducir a través de estos alivios transitorios.

El decreto establece una reducción sustancial de intereses, que pasan del 22,36 % al 4,5 % efectivo anual, y una rebaja del 85 % en sanciones, siempre que los contribuyentes cancelen el 100 % de sus obligaciones antes del 31 de marzo de 2026.

Además de los beneficios para deudores, la norma introduce cambios tributarios relevantes. A partir de este año, los juegos de suerte y azar en línea, así como licores y destilados que antes pagaban tarifas reducidas, comenzarán a tributar IVA del 19 %. Estos recursos, según el Gobierno, estarán destinados a fortalecer la financiación de la salud pública.

Otra medida destacada es el impuesto al patrimonio para personas con fortunas superiores a 40.000 UVT, equivalente a unos 2.094 millones de pesos. La DIAN calcula que esta obligación cobijará a 105.000 contribuyentes, es decir, el 1,7 % de los declarantes de renta.