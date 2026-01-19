En vivo
Decretos de emergencia económica no son procedentes: Asocapitales

Decretos de emergencia económica no son procedentes: Asocapitales

El 15 de enero de 2025, Asocapitales formalizó solicitud a la Corte para suspender de manera inmediata decreto con el que el gobierno del presidente Petro declaró la emergencia económica en el país.

