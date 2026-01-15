Asocapitales le pidió a la Corte suspender decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

Blu Radio conoció en primicia un documento de 13 páginas en donde Asocapitales le pide al alto tribunal suspender el decreto de emergencia económica.

En su intervención ante la Corte sostienen que las razones invocadas por el Gobierno para declarar la emergencia, entre ellas la financiación del sistema de salud, la seguridad ciudadana, la no aprobación de leyes de financiamiento en el Congreso, entre otras, corresponden a problemas estructurales y previsibles, que deben atenderse dentro de la normalidad institucional.

Solicitud de medida cautelar al decreto de emergencia económica

Para la asociación, ninguno de esos hechos constituye una situación excepcional o imprevisible, como lo exige la jurisprudencia constitucional para habilitar poderes extraordinarios al Ejecutivo.

En su petición Asocapitales advierte que el cumplimiento de órdenes judiciales, como las relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud, o la obligación de garantizar la seguridad y proteger a líderes sociales, son deberes permanentes del Estado y no justifican un estado de excepción.



“En efecto, la ausencia absoluta de hechos sobrevinientes en las motivaciones del decreto evidencia que el Gobierno Nacional pretende utilizar indebidamente el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal y presupuestal para eludir los límites democráticos y constitucionales que rigen la actividad del Ejecutivo en condiciones de normalidad”, señaló Asocapitales.

Por estas razones, Asocapitales pide a la Corte suspender el decreto como una medida cautelar, y la solicitud también cobija el Decreto 1474 de 2025, mediante el cual el Gobierno adoptó medidas tributarias para financiar la emergencia, así como cualquier otro decreto legislativo que se expida bajo ese mismo amparo.