"Es altamente lesivo para los departamentos": gob. de Caldas sobre decreto de emergencia económica

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Angel, advirtió que el decreto de emergencia económica 1474, expedido el 25 de diciembre por el Gobierno nacional, resulta altamente lesivo para los departamentos. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, el mandatario señaló que la medida afecta directamente las finanzas regionales y sectores productivos clave, y que por esta razón se convocó una cumbre extraordinaria de gobernadores en la Federación de Departamentos.

Gutiérrez Angel explicó que el aumento del impuesto al consumo de licores golpea especialmente a los departamentos con industria licorera. “Nos toca el bolsillo. El aumento al ipoconsumo es catastrófico, sobre todo para regiones como la nuestra. Con esto se reducirá el consumo legal y se incentivará la producción de licores ilegales”, afirmó. Advirtió que esta medida podría generar un aumento en la adulteración de bebidas y fortalecer la economía ilícita, con consecuencias para la seguridad y la salud pública.

El mandatario recordó que la industria de licores en Colombia genera cerca de 200.000 empleos y representa aproximadamente el 1 % del PIB nacional. Por ello, indicó que muchos distribuidores han suspendido pedidos este mes mientras esperan que la Corte Constitucional suspenda temporalmente la medida. “Estamos aterrados con este decreto y esperamos que no se le dé cumplimiento”, aseguró, destacando la urgencia de un fallo que proteja la economía legal.

Gutiérrez Angel calificó la medida como regresiva, porque afecta al consumo legal y beneficia indirectamente a organizaciones ilegales. “A la Corte Constitucional le pedimos que suspenda la medida mientras se define el fallo definitivo”, insistió, enfatizando la necesidad de proteger la sostenibilidad de la industria licorera y la estabilidad fiscal de los departamentos.



Con estas declaraciones, el gobernador de Caldas se une a la preocupación de otros mandatarios, como el gobernador de Antioquia, que consideran que el decreto de emergencia económica no solo amenaza la autonomía fiscal de las regiones, sino que también podría afectar el empleo y la economía formal en todo el país.