Magistrado Ibáñez pidió suspender provisionalmente decreto de la emergencia económica

Altas fuentes al interior de la Corte Constitucional confirmaron a este medio que ya fue radicada una solicitud que busca la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno declaró la emergencia económica, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República.

En la relatoría de la Corte aparece registrada la petición dentro de un expediente que está a cargo del magistrado Carlos Camargo, en el que se da cuenta de una solicitud elevada por uno de los magistrados del alto tribunal.

Si bien en el orden del día de la Sala Plena de esta semana no está prevista la discusión del decreto de emergencia económica, fuentes cercanas al proceso señalan que ya han llegado a la Corte Constitucional un número considerable de conceptos solicitados por el magistrado ponente, Carlos Camargo.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Cortesía El Espectador - Óscar Pérez

La mayoría de estos planteamientos coinciden en pedir que el decreto sea suspendido mientras se adelanta el estudio de fondo.



Los argumentos expuestos sostienen que la emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro no cumpliría los requisitos constitucionales, al considerar que los hechos invocados no son sobrevinientes ni excepcionales, sino estructurales, previsibles y derivados de decisiones de política fiscal, lo que impediría el uso de esta figura excepcional.

Además de la suspensión provisional, varios de los conceptos solicitan que el decreto sea declarado inexequible, lo que en la práctica significaría su caída definitiva.

Falta, entonces, que la Procuraduría allegue al alto tribunal su concepto en el marco de esta demanda, que resulta clave para que la Corte tome una decisión de fondo.