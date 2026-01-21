En vivo
Magistrado Ibáñez pidió suspender provisionalmente decreto de la emergencia económica

Magistrado Ibáñez pidió suspender provisionalmente decreto de la emergencia económica

Fue radicada una solicitud para que sea suspendido provisionalmente el decreto de emergencia económica hasta que la Corte Constitucional lo estudie de fondo.

