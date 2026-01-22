Gobierno estudia prorrogar el decreto de emergencia económica

Al cumplirse los primeros 30 días de la vigencia del decreto de emergencia económica del gobierno del presidente, Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se está estudiando la posibilidad de alargar la medida. Es decir, aplicar la opción de prórroga por 60 días más. Según el ministro Ávila, se alarga a 90 días con el fin de generar el recaudo propuesto de $16,3 billones de y así evitar el recorte de presupuesto.

“Ya cumplimos los primeros treinta días de la emergencia económica, y para continuarla, sería necesario previamente hacer una declaratoria de prórroga o de nueva emergencia económica, que tenemos hasta noventa días para poderla atender.“ Confirmó el ministro de hacienda.

Por su parte, el ministro también aseguró que con los decretos de emergencia propuestos hasta la fecha, se han asegurado poco más de $12 billones de emergencia económica.

“los recursos de los dos decretos de medidas están garantizando cerca de $12 millones. Y los recursos que fueron negados a través de los financiamientos son cerca de 16.3 billones. Estamos estudiando la posibilidad de algunas otras medidas que nos aseguren completar ese factante de recursos.” Confirmó Germán Ávila, ministro de hacienda en entrevista con La FM.



Entre tanto, en medio de este anuncio, persiste la expectativa de la decisión de la corte constitucional quien debe dar un concepto sobre el decreto emitido por el gobierno el 22 de diciembre del 2025 y que, en su gran mayoría, ha generado molestias en los departamentos sobre todo por el aumento del impuesto en licores y cigarrillos.