Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Economía

Gobierno estudia prorrogar el decreto de emergencia económica

Gobierno estudia prorrogar el decreto de emergencia económica

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se extendería por 60 días más con el fin de recaudar el monto propuesto por el gobierno y evitar un recorte presupuestal.

