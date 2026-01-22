En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Opinión  / Gobierno juega intentando dilatar el hundimiento de emergencia económica en la Corte Constitucional

Gobierno juega intentando dilatar el hundimiento de emergencia económica en la Corte Constitucional

El Gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte Constitucional para hundir la Emergencia Económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas, pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate.

Publicidad

Publicidad

Publicidad