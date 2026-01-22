Gobierno juega intentando dilatar el hundimiento de emergencia económica en la Corte Constitucional

Una verdadera batalla jurídica y política se ha desatado en torno a la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, controvertida decisión que ha sido el sustento para el cobro de nuevos impuestos por parte del Ejecutivo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República.

El Gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte Constitucional para hundir la Emergencia Económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas, pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate.

El argumento del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo para pedir que Ibáñez sea apartado del debate, es que a su juicio, el magistrado ya emitió concepto sobre la constitucionalidad de la Emergencia Económica, en una entrevista que concedió el domingo pasado al periódico El Tiempo, específicamente cuando dice que en este caso, la Corte “revisará la jurisprudencia y ampliarla como lo piden muchísimas solicitudes, con el propósito de que, con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata”.

La recusación entablada en las últimas horas por el Gobierno, de inmediato dilata la discusión sobre la posible suspensión provisional del decreto de Emergencia Económica, teniendo en cuenta que la Sala Plena de la Corte primero tendrá que entrar a estudiar si acepta o no apartar al magistrado Jorge Enrique Ibañez, antes de discutir la medida cautelar.



De acuerdo con lo que se sabe en este momento, los magistrados de la Corte estarían inclinados mayoritariamente a aceptar la recusación del Gobierno contra Ibañez, lo cual haría necesaria la designación de un conjuez en su reemplazo para esta discusión. Adicionalmente, esto causaría que automáticamente se caiga la solicitud de suspensión provisional que hizo el magistrado Ibañez.

La batalla política en torno a la emergencia se jugará el martes de la próxima semana, luego de que el presidente del Senado Lidio García citara a debate de control político al gabinete del presidente Gustavo Petro en pleno, para que explique las motivaciones de la declaratoria de ese estado de excepción.