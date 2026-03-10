Ya hay hora y fecha para el debut de James Rodríguez en la MLS: prográmese

Luego de perderse su primer partido con Minnesota en la MLS, finalmente, James Rodríguez estaría listo para hacer su debut en Estados Unidos y ponerse a punto para la Copa del Mundo, que también se desarrollará en este país a mediados de año y quiere estar al 100 % para la Tricolor.

“James Rodríguez no completó la sesión del último entrenamiento. Nosotros vamos día a día, tenemos un poco de preocupación. No entrenó y estamos evaluándolo”, fueron las palabras de su técnico, Cameron Knowles. Sin embargo, la situación ya se habría superado y el ‘10’ de la Selección Colombia confirmó la hora y fecha que hará su debut en la MLS.

Noticia que, por supuesto, los seguidores del ‘10’ e hinchas de la Selección Colombia celebraron la noticia por ver pronto al colombiano sumar minutos de cara al Mundial.

James Rodríguez con Minnesota X: @MNUFC

Fecha y hora del debut de James Rodríguez

Fue en directo durante la Kings League cuando James habló de su estado físico y dijo ya estar listo para enfrentar este nuevo reto, en donde se encuentra “bastante feliz”. El debut oficial será el próximo domingo, 15 de marzo, a las 3:00 de la tarde (hora colombiana) cuando enfrente a Vancouver Whitecaps, equipo en el cual milita la leyenda alemana Thomas Muller.



“El próximo finde, el domingo, así que no podré estar. Debuto ya. Contra el equipo de Muller, no sé cómo es que se llama (…) Bien, amañado. Está bueno, está bueno esto acá”, dijo.

James Rodríguez has revealed that he will make his Minnesota United debut this weekend against Vancouver Whitecaps.



“Yes, yes, yes, with the glory of God. Against Muller’s team. I don’t know what it’s called, Vancouver.” #MNUFC #MLS pic.twitter.com/AjjCJ3M9xU — MNUFC NEWS (@mnufcnews) March 10, 2026

¿Dónde ver la MLS desde Colombia?

Los seguidores de James solo podrán ver al ‘10’ de una manera: a través del MLS Season Pass de Apple TV. No hay otra plataforma que tenga la transmisión de la liga de Estados Unidos, pues esto fue un acuerdo que se hizo en la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami con la famosa plataforma de la manzana.