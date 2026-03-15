La evolución hacia el 5.5G y 6G; el avance del internet: 15 de marzo - Blu 4.0 programa completo

Blu 4.0 del domingo 15 de marzo de 2026 reunió a líderes del sector tecnológico, telecomunicaciones, salud digital y creatividad audiovisual para analizar cómo la innovación está transformando empresas, gobiernos y la vida cotidiana.



Diego Molano Vega, presidente de ETB y exministro TIC, habló sobre la transformación de la compañía hacia un modelo de soluciones tecnológicas integrales y servicios digitales.

y exministro TIC, habló sobre la transformación de la compañía hacia un modelo de soluciones tecnológicas integrales y servicios digitales. Sergio González Guzmán, expresidente de ETB, recordó el proceso de transición a la fibra óptica y su experiencia asesorando fondos de inversión en el sector salud en América Latina.

recordó el proceso de transición a la fibra óptica y su experiencia asesorando fondos de inversión en el sector salud en América Latina. Gabriel Jurado, exviceministro de conectividad y director de la Cámara de Comunicaciones de Andesco, abordó los retos de inclusión digital y modernización regulatoria.

de Andesco, abordó los retos de inclusión digital y modernización regulatoria. Pedro Romero, oficial de ciberseguridad de Huawei Colombia, analizó tendencias de inteligencia artificial agéntica, ciberseguridad y el futuro de las redes 5.5G y 6G.

Colombia, analizó tendencias de inteligencia artificial agéntica, ciberseguridad y el futuro de las redes 5.5G y 6G. Alfonso Cetares, director de redes empresariales de Huawei Colombia, explicó cómo la IA mejora la experiencia del usuario y acelera la transformación digital en las empresas.

Colombia, explicó cómo la IA mejora la experiencia del usuario y acelera la transformación digital en las empresas. Santiago Soler, realizador audiovisual de Informa Strategy, compartió cómo la inteligencia artificial permite crear efectos especiales y verificar contenidos digitales.

compartió cómo la inteligencia artificial permite crear efectos especiales y verificar contenidos digitales. Santiago Ceballos, cofundador de RAW Producciones en Estados Unidos , explicó el uso de tecnología 3D e IA para diseñar experiencias visuales en conciertos de artistas como Shakira.

, explicó el uso de tecnología 3D e IA para diseñar experiencias visuales en conciertos de artistas como Shakira. Lina Morales, directora ejecutiva de Healthtech, habló del papel de la tecnología para mejorar el acceso y la eficiencia del sistema de salud.

habló del papel de la tecnología para mejorar el acceso y la eficiencia del sistema de salud. Juan Daniel Oviedo, candidato a la vicepresidencia, participó en el segmento Voz Populi con reflexiones de humor y análisis político.

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