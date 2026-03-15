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La evolución hacia el 5.5G y 6G; el avance del internet: 15 de marzo - Blu 4.0 programa completo

Propuestas políticas, educación digital y avances en inteligencia artificial marcaron el debate sobre cómo innovar, emprender y cerrar brechas en Colombia este 15 de marzo de 2026.

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