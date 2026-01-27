En vivo
Economía  / Irene Vélez defiende su firma en emergencia económica; Consejo Gremial insiste en que no es válida

Irene Vélez defiende su firma en emergencia económica; Consejo Gremial insiste en que no es válida

El gremio explicó sus argumentos por los cuales la firma de la ministra encargada vició el decreto de la emergencia económica.

