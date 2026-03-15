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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / “Tren de Zipaquirá es una realidad”: recursos impulsan proyecto que conectará Bogotá y municipios

“Tren de Zipaquirá es una realidad”: recursos impulsan proyecto que conectará Bogotá y municipios

El Gobierno y la Gobernación de Cundinamarca firmaron la cofinanciación que asegura los recursos para avanzar en el proyecto. La iniciativa reducirá tiempos de viaje a solo 40 minutos.

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