“Tren de Zipaquirá es una realidad”: recursos impulsan proyecto que conectará Bogotá y municipios

Entrar y salir de Bogotá se ha vuelto un viacrucis para muchas personas que viven en municipios cercanos y trabajan en la ciudad o viceversa, pues los trancones que se arman suelen durar cerca de dos horas o más, por lo que hay que salir con bastante tiempo.

Esta problemática puede cambiar en unos años, pues hay varios proyectos en desarrollo que planean contribuir a la movilidad en el norte de la ciudad, como el Regiotram de Occidente.

A este se le suma el tren que conectará a Zipaquirá con Bogotá, el cual está cada vez más cerca de convertirse en realidad.

El Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca firmaron la cofinanciación que asegura los recursos para avanzar en uno de los proyectos de movilidad más ambiciosos de la región. La iniciativa promete reducir los tiempos de viaje a solo 40 minutos y beneficiar a miles de usuarios cada día.



“Tren de Zipaquirá es una realidad”

El anuncio de la nueva cofinanciación fue hecho por el gobernador Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien por medio de su cuenta de X, indicó que “el tren de Zipaquirá es una realidad en camino”.



El convenio fue firmado a través del Ministerio de Transporte de Colombia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia (hoy bajo la dirección de María Fernanda Rojas y Germán Ávila Plazas).

Lo anterior, permitirá que el tren de Zipaquirá avance con “recursos garantizados mediante vigencias futuras por $12,2 billones”.

Asimismo, el gobernador Rey manifestó que el departamento trabaja junto con la Empresa Férrea Regional de Cundinamarca y el International Finance Corporation en la estructuración del proceso de licitación internacional.



¿Qué contempla el proyecto que conecta a tres municipios con Bogotá?

El proyecto contempla una inversión total cercana a los $15,4 billones y una línea férrea de aproximadamente 49 kilómetros que conectará a Bogotá con municipios de la Sabana Norte como Chía, Cajicá y Zipaquirá.

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La infraestructura incluirá 17 estaciones modernas y trenes con capacidad para más de 900 pasajeros por viaje, movilizando cerca de 187.000 usuarios al día. Además, el sistema estará integrado con otros modos de transporte, facilitando los desplazamientos de miles de personas, según expresó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Este proyecto, junto con el RegioTram de Occidente, que ya se encuentra en ejecución, dará paso a la primera red de trenes de cercanías del país.