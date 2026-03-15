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TransMilenio confirma nueva manera de pagar el pasaje: ya no se necesitará la tarjeta TuLlave

La nueva modalidad estaría basada en pagos sin contacto, un sistema que permitiría validar el pasaje acercando únicamente un dispositivo al lector instalado en los torniquetes de las estaciones.

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