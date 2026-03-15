TransMilenio confirma nueva manera de pagar el pasaje: ya no se necesitará la tarjeta TuLlave

El sistema de transporte masivo en Bogotá no solo trabaja en movilizar a los ciudadanos, sino también en modernizar su proceso de recaudo. Ante esto, TransMilenio dio a conocer que empezó a probar una nueva alternativa para pagar el pasaje que podría cambiar la forma en la que los usuarios entran diariamente a las estaciones.

Resulta que TransMilenio estaría implementando un nuevo sistema en el que ya no sería necesario utilizar la conocida tarjeta TuLlave. En su lugar, los pasajeros podrían validar su ingreso con tarjetas bancarias o incluso con el mismo celular, una medida que busca agilizar el acceso de los ciudadanos y reducir las filas en las ventanillas.

Pasaje de TransMielnio @TransMilenio

TransMilenio tendrá nuevo método de pago

La nueva modalidad estaría basada en pagos sin contacto, un sistema que permitiría validar el pasaje acercando únicamente un dispositivo al lector instalado en los torniquetes de las estaciones.



Con esta tecnología, los usuarios podrán entrar al sistema usando:



Tarjetas débito sin contacto.

Tarjetas crédito sin contacto.

Celulares con billeteras digitales activadas.

Relojes inteligentes compatibles con pagos digitales.

El sistema funciona por medio de la tecnología EMV, utilizada en pagos electrónicos modernos, que permite realizar transacciones simplemente acercando la tarjeta o el dispositivo al lector, sin necesidad de insertarla ni digitar claves.

La idea, de acuerdo con el sistema de transporte, es ampliar las opciones de pago para los pasajeros y así facilitar el ingreso a las estaciones.



Pagar con el celular: así funciona el nuevo sistema

El nuevo método también permite pagar el pasaje por medio del celular gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication), la misma que usan muchos comercios para pagos sin contacto.

El proceso es sencillo:



El usuario acerca el celular al lector del torniquete.

El sistema detecta la tarjeta vinculada a la billetera digital.

Si la validación es exitosa, el torniquete se abre automáticamente.

Este proceso tarda apenas algunos segundos y funciona de forma similar a los pagos digitales que actualmente se utilizan en supermercados, restaurantes o servicios de transporte alrededor del mundo.

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Adicionalmente, la alternativa evita tener que recargar saldo en puntos físicos, lo que permitiría una entrada más rápida al sistema, especialmente durante las horas pico.

📢 Ahora puedes pagar el pasaje de #TransMi con tu celular!



En el Portal Norte y la estación El Tiempo - Camara de Comercio encontrarás lectores para que uses las tarjetas vinculadas a la cartera digital de tu dispositivo móvil. Solo acerca tu celular y listo, ¡tu viaje estará… pic.twitter.com/UVx41VpGbw — TransMilenio (@TransMilenio) March 11, 2026

Estaciones donde ya funciona el sistema

Por ahora, la nueva forma de pago se encuentra en fase piloto, por lo que solo está disponible en algunas estaciones del sistema.

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Actualmente se puede usar en:



Portal Norte

Estación El Tiempo – Cámara de Comercio

En estos puntos se instalaron lectores especiales capaces de reconocer tarjetas bancarias y dispositivos móviles compatibles con pagos sin contacto.

Aunque este avance tecnológico representa un paso importante, cabe señalar que la tarjeta TuLlave no desaparecerá. El sistema seguirá funcionando de manera normal y los usuarios con esta tarjeta continuarán contando con beneficios como:



Transbordos gratuitos dentro del tiempo establecido.

Viajes a crédito.

Recuperación de saldo en caso de pérdida o robo.

La apuesta de TransMilenio, por ahora, no es eliminar la tarjeta tradicional, sino ofrecer más alternativas de pago que faciliten la movilidad diaria de los usuarios en Bogotá.

