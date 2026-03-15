Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, domingo 15 de marzo de 2026

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El chance Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados para conocer si su número fue favorecido.
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 15 de marzo 2026 es el 4599 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.
Uno de los aspectos que más valoran los apostadores es la puntualidad del sorteo y la rápida publicación de los resultados. El Paisita Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
Los horarios oficiales del sorteo son:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados se difunden a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los jugadores revisar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias. Cada modalidad tiene probabilidades de acierto y premios distintos según la cantidad de cifras acertadas.
Entre las opciones más utilizadas se encuentran:
Esta variedad permite que los jugadores puedan apostar por premios más altos o elegir modalidades con mayores probabilidades de ganar.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Documentos básicos
Para reclamar el dinero es necesario presentar:
Requisitos según el valor del premio
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Los requisitos pueden variar dependiendo del monto ganado:
Gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados por los apostadores en Colombia.