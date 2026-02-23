En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / FCF publica audios del VAR de la polémica en el Llaneros vs. Medellín: "Ahí ingresa la falta"

FCF publica audios del VAR de la polémica en el Llaneros vs. Medellín: "Ahí ingresa la falta"

La Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del VAR del Llaneros vs. Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad