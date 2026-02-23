FCF publica audios del VAR de la polémica en el Llaneros vs. Medellín: "Ahí ingresa la falta"

Con más de siete fechas disputadas de la Liga BetPlay, la polémica por el uso del VAR abrió la posibilidad de dejar de utilizar la tecnología en el fútbol colombiano, luego de que el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, señalara esa opción.

Sin embargo, la última palabra no la tiene la Dimayor, pues el futuro de la publicación de los audios depende de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Esta polémica ha generado un debate en torno a la responsabilidad sobre los audios y al manejo de la FCF frente a las decisiones arbitrales en la Liga BetPlay, debido a que es el único torneo del fútbol colombiano que cuenta con el uso de esta herramienta.



FCF publicó los audios del VAR de Llaneros vs. DIM

Ante este escenario, se esperaba que no se hicieran públicos más audios del VAR, pero la Federación Colombiana de Fútbol publicó los audios del encuentro entre Llaneros e Independiente Medellín, compromiso que culminó igualado a dos goles.

La Federación señaló que, en pro de la transparencia en el funcionamiento del VAR y por medio de la Comisión Arbitral Nacional, hizo públicos los audios del duelo correspondiente a la jornada 8 de la Liga BetPlay Dimayor I-2026.



“Es importante resaltar que el VAR ha tenido un efecto positivo en los campeonatos del Fútbol Profesional Colombiano, contribuyendo a la justicia deportiva y permitiendo mayor transparencia en el trabajo arbitral”, se puede leer en el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol.

De hecho, en el programa de Blu Radio, Blog Deportivo, se destacó la decisión como una noticia positiva para evitar polémicas posteriores sobre las jugadas que se presentaron en el compromiso. Una de las más discutidas es la mano al minuto 67 entre Llaneros y Medellín, donde el árbitro central no observó la infracción inicialmente, pero el VAR detectó una posición antinatural del brazo.

“Mira la mano arriba, primero la mano arriba está en posición antinatural. Mira cuadro atrás. Vuelve cuadro atrás, cámara”, se puede escuchar al equipo del VAR indicarle al central del compromiso.

De hecho, el equipo arbitral también apuntó que en la jugada se debía estudiar la posibilidad de un fuera de lugar. “El jugador que juega el balón está posiblemente fuera de lugar”.

VAR no funciona por el desorden arbitral

Ante esta situación, el equipo de Blog Deportivo aseguró que uno de los problemas del VAR no es la herramienta, sino el equipo arbitral, pues se critica que unos hablan sobre otros, lo que afecta la claridad y alarga la toma de decisiones. En este caso tardó seis minutos, lo que llevó a perder tiempo efectivo de juego.

Adicionalmente, aunque el reglamento señala que existe sanción por tener la mano encima del hombro, es una jugada polémica al poder tratarse de una acción instintiva del jugador, quien estaba “ensanduchado” entre sus rivales. Aunque se celebra que hayan sido publicados los audios, también se pide que se divulguen los del duelo entre Millonarios vs. Internacional, específicamente en las jugadas contra Mackalister Silva y ‘Leo’ Castro.