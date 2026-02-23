Hombre insultó al VAR y su pareja lo apuñaló creyendo que la ofendía a ella

Lo que debía ser una tarde de pasión futbolística en el barrio de Capodimonte, en Nápoles, estuvo a punto de convertirse en un hecho judicial. Mientras el Nápoles de Antonio Conte se enfrentaba al Atalanta en la vigesimosexta jornada de la Serie A, la crispación por las decisiones arbitrales saltó de la pantalla de televisión a la realidad física de un domicilio particular, dejando a un hombre de 40 años hospitalizado tras ser apuñalado por su esposa.



El detonante: la pantalla y la confusión

Los hechos, de los que se ha hecho eco La Gazzetta dello Sport, ocurrieron en pleno fragor del encuentro disputado en el Stadio di Bergamo. El desencadenante fue una secuencia de decisiones del VAR que perjudicaron gravemente al conjunto napolitano, incluyendo la anulación de un penalti a su favor. Ante la frustración deportiva, la víctima comenzó a lanzar improperios y gritos contra la tecnología de videoarbitraje.

Sin embargo, su esposa, una mujer de 35 años, interpretó que los insultos iban dirigidos hacia ella. La escalada de tensión fue inmediata. Según los informes policiales, la mujer increpó a su marido con una amenaza directa: "¡Vete o te apuñalo!".

Una agresión en varias fases

La violencia no se quedó en las palabras. En un primer momento, la agresora lanzó unas tijeras contra el hombre, que afortunadamente no impactaron en su cuerpo. Acto seguido, se dirigió a la cocina para armarse con un cuchillo. Tras un primer intento fallido, logró alcanzar a su pareja en el costado.

La escena, descrita como caótica, continuó con el lanzamiento de más utensilios de cocina mientras el hombre intentaba pedir auxilio; uno de los cuchillos quedó incluso clavado en la pared del salón. Finalmente, el agredido consiguió contactar con la Policía. Al llegar a la vivienda, los agentes procedieron al arresto de la mujer, quien ocultaba en su bolso tres armas blancas adicionales, entre ellas un abridor de ostras. El aficionado se encuentra actualmente ingresado y fuera de peligro, mientras ella enfrenta cargos por lesiones agravadas.



Un arbitraje bajo la lupa

El clima de crispación que se vivía en los hogares napolitanos no era infundado desde el punto de vista deportivo. El encuentro, que terminó con la derrota del Nápoles por 2-1, estuvo marcado por la actuación del colegiado Daniel Chiffi. La polémica estalló cuando se anuló el que habría sido el 0-2, un tanto de Miguel Gutiérrez, por una presunta falta previa de Hojlund que nadie en el club visitante alcanzó a comprender.

Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, estalló ante los micrófonos de DAZN tras el pitido final: "Es algo incomentable. No hay contacto, no hay falta de Hojlund. Para mí, no se ha consultado el VAR, se ha reanudado inmediatamente. Vamos ganando 2-0 en Bérgamo y nos anulan un gol, es vergonzoso", denunció visiblemente molesto.

Manna fue más allá en su crítica, vinculando la situación a una crisis estructural del arbitraje en Italia: "¿Para qué sirve el VAR? ¿Por qué no lo revisa? Es inexplicable. Es vergonzoso, nos estamos jugando la Champions. Es necesario reflexionar urgentemente". El directivo concluyó con una frase que resume el hartazgo de la entidad: "Queremos lo que es nuestro y esto no es justo, esto no es fútbol. Es una situación que no existe, Hien se tira él mismo... estamos cansados. Basta, no se puede seguir así".