En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  /  Hombre insultó al VAR y su pareja lo apuñaló creyendo que la ofendía a ella

Hombre insultó al VAR y su pareja lo apuñaló creyendo que la ofendía a ella

La tensión del Atalanta-Nápoles trascendió el campo cuando una mujer de 35 años atacó a su pareja tras malinterpretar sus protestas contra el videoarbitraje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad