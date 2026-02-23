En vivo
Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y por qué tiene tanto poder en México?

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación y por qué tiene tanto poder en México?

El "Mencho" fundó este cartel en 2009 y, según expertos, es una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. El capo fallecido era uno de los mayores responsables del tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, según el gobierno de ese país.

carte-jalisco-nueva-generacion.jpg
Cartel Jalisco Nueva Generación
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

