En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emergencias por lluvias dejan 23 familias afectadas en Barrancabermeja

Emergencias por lluvias dejan 23 familias afectadas en Barrancabermeja

Autoridades locales anunciaron que ya llegaron las primeras ayudas para las familias damnificadas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad