Sin poder salir: los estados en alerta por violencia tras muerte de alias 'El Mencho' en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', ha sumido a diversas regiones de México en un estado de parálisis y temor.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), calificado por el gobierno de los Estados Unidos como uno de los capos más sanguinarios y despiadados, fue neutralizado en un operativo en el que la inteligencia estadounidense jugó un papel fundamental.

Aunque desde la presidencia se ha informado que la mayor parte del territorio nacional mantiene actividades normales, la realidad en nueve estados es de confinamiento y miedo ante la posible respuesta violenta de los grupos de narcotráfico.

Los crímenes de alias El Mencho Foto: AFP

Un operativo conjunto coordinado desde Arizona

La operación que culminó con la baja de 'El Mencho' se desarrolló en Tapalpa, Jalisco. Según detalles confirmados por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el éxito de la misión fue posible gracias al apoyo de inteligencia brindado al gobierno mexicano. Este esfuerzo incluyó la participación de una fuerza de tarea interinstitucional anticarteles que opera desde Tucson, Arizona, conformada por oficiales de inteligencia, fuerzas militares y de aplicación de la ley.



De acuerdo con la información trascendida, el objetivo inicial del operativo era la captura del líder del CJNG; sin embargo, en medio de un fuego cruzado tras ser atacadas las autoridades, se produjo la neutralización del capo. Este evento es visto en Washington como una consecuencia directa del "efecto Trump", tras la designación del CJNG como organización terrorista extranjera hace un año y la presión constante para intensificar la guerra contra los cárteles.



Estados bajo asedio y alertas internacionales

Se reporta que en al menos nueve estados de México, las actividades cotidianas se han visto severamente afectadas: no hay transporte normal, se han suspendido las clases y el comercio permanece cerrado debido al pánico generado por el vacío de poder y las represalias del crimen organizado.

Ante el caos desatado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido alertas máximas para sus ciudadanos, instándolos a guarecerse en sus hoteles o residencias y evitar salir a las calles. Las zonas bajo vigilancia estricta incluyen puntos turísticos y estratégicos como:

* Jalisco: Particularmente Guadalajara y Puerto Vallarta.

Publicidad

* Quintana Roo: Afectando Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

* Baja California, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas.

Mapa México Foto: México

Violencia en México por muerte de alias El Mencho Foto: AFP

Publicidad

Escuche aquí el informe: