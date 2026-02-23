En vivo
Sin poder salir: los estados en alerta por violencia tras muerte de alias 'El Mencho' en México

Sin poder salir: los estados en alerta por violencia tras muerte de alias 'El Mencho' en México

Aunque desde la presidencia se ha informado que la mayor parte del territorio nacional mantiene actividades normales, la realidad en nueve estados es de confinamiento y miedo ante la posible respuesta violenta de los grupos de narcotráfico.

