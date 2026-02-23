En vivo
Racha de accidentes en moto deja dos muertos y un herido grave en Santander

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no abandonar el lugar en caso de verse involucrados en un siniestro vial.

