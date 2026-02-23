“Seguimos debilitando estructura de Calarcá; tenemos carta blanca para atacar”: general Roque

La ofensiva militar contra las disidencias de las FARC en el departamento del Guaviare continúa. Así lo confirmó el general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército Nacional, quien aseguró en entrevista con Mañanas Blu, dirigida por Néstor Morales, que las tropas mantienen operaciones activas contra la estructura de alias ‘Calarcá’, perteneciente al denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes.

Los recientes enfrentamientos dejaron un saldo de un soldado muerto y nueve más heridos, en medio de operaciones desarrolladas durante el fin de semana en zona rural del Guaviare. Aunque inicialmente se habló de una emboscada, el oficial aclaró que se trató de un combate directo.

“Lo que pasó el fin de semana no es una emboscada, es un combate directo de nuestra gente, de nuestra Fuerza de Despliegue Rápido número 10”, sostuvo el general Roque, al explicar que la operación buscaba fortalecer la presencia institucional y evitar enfrentamientos entre estructuras ilegales que operan en la región.

El comandante detalló que la operación se desarrolló tras los hechos violentos registrados el pasado 7 de enero en la vereda Kuwait, donde se presentaron enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Desde entonces, uno de los objetivos estratégicos ha sido proteger a la población civil y evitar nuevas confrontaciones.



“Uno de los objetivos principales que tenemos dentro de nuestro plan de campaña es precisamente la protección de la población, disminuir las capacidades de la amenaza y proteger la gobernabilidad”, afirmó el alto oficial.

El general confirmó que los soldados heridos fueron trasladados al Hospital Militar y se encuentran fuera de peligro. En un tono emotivo, destacó el compromiso de la tropa: “Es muy reconfortable ver a esos soldados que, heridos, dicen que están próximos a recuperarse y volver al área de operaciones para seguir combatiendo con estos bandidos”.

¿Limitaciones frente a ‘Calarcá’ por proceso de paz?

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista giró en torno a la aparente contradicción entre las operaciones militares contra la estructura de ‘Calarcá’ y su condición de negociador dentro de los acercamientos de paz promovidos por el Gobierno nacional.

Al ser interrogado sobre si la captura del cabecilla implicaría su posterior liberación por su estatus jurídico, el general evitó profundizar en el tema político y se limitó a señalar que esas decisiones corresponden a otras instancias.

La Fiscalía tiene unas consideraciones especiales en este caso por ser negociador, pero nosotros estamos enfrentando las estructuras. Nuestro objetivo principal son las estructuras respondió.

Ante la insistencia sobre si las tropas se sienten limitadas en el terreno ante la eventual presencia de alias ‘Calarcá’ en un campamento, el comandante fue enfático: “En ningún momento nos han amarrado las manos. Estamos con toda la libertad y todo el compromiso de atacar y debilitar la amenaza”.

Sus declaraciones se dan en un contexto de debate nacional sobre la política de “paz total” del Gobierno Petro, que ha otorgado estatus de negociación a diferentes estructuras armadas, mientras las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en varias regiones del país.

Bombardeos y “carta blanca” en la Cuarta División

Otro punto clave abordado durante la entrevista fue la posibilidad de bombardeos contra la estructura de ‘Calarcá’, como ha ocurrido con otros cabecillas señalados por el presidente Gustavo Petro, entre ellos alias ‘Mordisco’.

El general Roque aseguró que, si se cuenta con los paquetes de inteligencia completos y los soportes jurídicos necesarios, la autorización para bombardeos está contemplada.

“Si se tienen los paquetes de inteligencia y toda la información, está autorizado”, afirmó, aunque precisó que en el caso específico de la Cuarta División, su llegada reciente al cargo implica la consolidación de información operativa.

En medio del cuestionamiento sobre la eventual liberación de capturados con estatus de negociadores, el oficial insistió en que la misión de las tropas es clara: “Seguimos atacando las estructuras que son la base de esa organización. Atacando las estructuras podemos garantizar tranquilidad y devolverle seguridad a las regiones”.

Seguridad en Guaviare y protección a la población civil

La presencia de la cúpula militar en San José del Guaviare responde, según explicó Roque, al fortalecimiento de las operaciones y al acompañamiento a las unidades desplegadas en terreno.

Seguimos con las operaciones. Lo que se logró con este combate es frenar una posible confrontación entre estas dos estructuras y aislarlas para sacar a la población civil que siempre queda en medio indicó.