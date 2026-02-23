En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Seguimos debilitando estructura de Calarcá; tenemos carta blanca para atacar”: general Roque

“Seguimos debilitando estructura de Calarcá; tenemos carta blanca para atacar”: general Roque

Combates en Guaviare dejan un soldado muerto y nueve heridos; el Ejército asegura que mantiene “carta blanca” para atacar a las disidencias pese a su participación en procesos de negociación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad