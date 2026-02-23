En vivo
Blu Radio  / Motor  / BYD desplegará su mayor flota de camiones y buses eléctricos ensamblados en Colombia este 2026

BYD desplegará su mayor flota de camiones y buses eléctricos ensamblados en Colombia este 2026

La proyección para 2026 contempla la incorporación de nuevas unidades con diferentes configuraciones de capacidad

