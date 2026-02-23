BYD desplegará su mayor flota de camiones y buses eléctricos ensamblados en Colombia este 2026

El gigante chino BYD confirmó que en 2026 pondrá en operación su mayor flota de buses y camiones eléctricos ensamblados en Colombia, como resultado de los negocios estructurados durante 2025 y de su estrategia de fortalecimiento industrial en el país.

Durante el año pasado, la empresa centró su gestión en consolidar capacidades operativas, asegurar contratos y preparar el crecimiento proyectado para el siguiente periodo, con lo que logró cerrar acuerdos para la comercialización de 215 buses eléctricos, que serán ensamblados y facturados en el primer semestre de 2026. Los ingresos estimados por estos negocios se aproximan a los 65 millones de dólares.



¿BYD ensambla buses en Colombia?

La operación contempla la integración de componentes fabricados en China con procesos de ensamblaje desarrollados en Colombia, en una alianza que tienen con Hino en su planta de Cota, en Cundinamarca.

Según informó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia, la compañía trabaja de manera conjunta con proveedores nacionales tanto en la fabricación de carrocerías como en el desarrollo de chasis.

Este esquema productivo ha permitido reducir tiempos logísticos, fortalecer la participación de la industria local y ajustar las configuraciones de los vehículos a las condiciones del mercado colombiano.



La estrategia se enmarca dentro de una estructura que combina importación de tecnología con procesos de valor agregado en territorio nacional.



¿Dónde hay buses eléctricos de BYD?

BYD mantiene participación en varios sistemas de transporte público del país. Sus buses eléctricos operan en TransMilenio (Bogotá), así como en Metroplús (Medellín) y en el Masivo Integrado de Occidente (MIO - Cali).

La proyección para 2026 contempla la incorporación de nuevas unidades con diferentes configuraciones de capacidad. La flota incluirá busetones para 50 pasajeros, padrones con capacidad para 80 usuarios y buses articulados diseñados para transportar hasta 160 pasajeros, estos últimos destinados al sistema de Bogotá.

De forma paralela, la compañía avanza en su expansión hacia otras ciudades, entre ellas Pereira y nuevas regiones donde se desarrollan procesos de transición hacia tecnologías de cero emisiones en transporte público.

El plan de crecimiento no se limita al segmento de buses. La empresa anunció que en 2026 desplegará con mayor alcance su portafolio de camiones eléctricos ensamblados en Colombia. La oferta incluirá vehículos destinados a operaciones logísticas, camiones botelleros y unidades tipo mixer.

Dentro de su planificación comercial, la meta es superar las 100 unidades vendidas en el segmento de camiones eléctricos durante el año.

El balance de 2025 también registró actividad en otros segmentos industriales. Durante ese periodo se comercializaron 31 montacargas eléctricos y 91 vehículos de servicios especiales de pasajeros, por un valor cercano a 3 millones de dólares.