En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Mueren 15 personas, entre ellas 7 menores, tras accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú

Mueren 15 personas, entre ellas 7 menores, tras accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú

Entre los pasajeros, se encontraba el coronel Javier, junto a tres adultos más, seis adolescentes y un niño de tres años.

Mueren 15 personas, entre ellas 7 menores, tras accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú
Mueren 15 personas, entre ellas 7 menores, tras accidente de helicóptero de la Fuerza Aérea de Perú
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad