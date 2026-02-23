Duro intento de robo a turista cerca del cerro de la Popa en Cartagena; delincuente la arrastró

En video quedó registrado un violento caso de hurto del que fue víctima una turista este domingo en la ciudad de Cartagena. En las imágenes, que han sido difundidas en redes sociales, se observa como la mujer es agredida, mientras forcejea con el delincuente para evitar que este se lleve su bolso, en plena vía pública del barrio Loma Fresca en la vía que conduce al Cerro de La Popa.

El video, de 24 segundos, que fue grabado por un testigo del hecho, muestra como el delincuente arrastra a la mujer por la calle, e incluso la lanza contra el andén, mientras ella se aferra al bolso sin soltarlo en ningún momento. Al no lograr despojarla de sus pertenencias, el hombre abandona su cometido, y huye del lugar en una motocicleta que lo esperaba.

Tras la difusión del video, el alcalde Dumek Turbay anunció una recompensa de 10 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los dos presuntos responsables, de los que dijo están plenamente identificados.

“Nosotros lo que hemos hecho hoy es poner a consideración una recompensa de 10 millones. Los tenemos totalmente identificados alias ‘El Tirito’ y alias ‘Douglas’, del barrio Loma Fresca. Ahí está la Policía atenta a lograr su captura”, señaló el mandatario.



Habitantes del sector y trabajadores del gremio turístico pidieron que se refuerce la seguridad y los controles policiales en esta zona que se ha convertido de gran atractivo para los visitantes tras la habilitación de una nueva vía al Cerro de La Popa.

“La verdad es peligroso transitar a ciertas horas, y hay turistas que prefieren subir o bajar caminando y se exponen a este tipo de situaciones que son muy recurrentes”, dijo a BLU Radio un taxista que se dedicada a transportar turistas a este sector.

Entretanto, el alcalde Turbay afirmó que se continuará “afianzando el trabajo articulado con la fuerza pública para mejorar los niveles de tranquilidad y convivencia en la ciudad, especialmente en zonas turísticas y de alta afluencia de visitantes”.

Publicidad

Asimismo las autoridades distritales informaron que cualquier información sobre estos presuntos atracadores será atendida, bajo reserva absoluta, a través de los canales oficiales de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Vea el video aquí: