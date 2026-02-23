En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Duro intento de robo a turista cerca del cerro de la Popa en Cartagena; delincuente la arrastró

Duro intento de robo a turista cerca del cerro de la Popa en Cartagena; delincuente la arrastró

El alcalde Dumek Turbay aseguró que los responsables están plenamente identificados y ofreció recompensa por su paradero.

