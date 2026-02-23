En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina luego de salir de fiesta: "Videos"

Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina luego de salir de fiesta: "Videos"

De acuerdo con sus allegados, Diana Ospina fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero al salir de la discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero.

Foto: Theatron
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

