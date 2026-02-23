La desaparición de Diana Ospina en Bogotá, tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron el sábado 21 de febrero de 2026, mantiene en alerta a su familia y a las autoridades, que continúan con la búsqueda para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con sus allegados, la mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero al salir de la discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero.

Según el relato entregado por su sobrina, Diana habría cancelado un servicio de transporte por aplicación y decidió abordar un vehículo particular a las afueras del establecimiento para dirigirse a su vivienda en el barrio Santa María del Lago. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Familia busca a Diana Ospina, desaparecida después de salir de rumba en Bogotá

Frente a lo ocurrido, la discoteca Theatron emitió un comunicado en el que aseguró que está colaborando con las autoridades. “En colaboración con el grupo Gaula y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a DIANA OSPINA saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”, indicó el establecimiento.



Asimismo, el lugar aclaró que cuenta con un convenio con el servicio de Taxis Seguros, disponible para los clientes que lo requieran y cuya información se brinda desde el ingreso al establecimiento. En el comunicado reiteraron su compromiso de colaborar con las autoridades y de apoyar a la familia y amigos en la búsqueda, al tiempo que invitaron a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya a la localización de Diana.

Theatron se pronuncia tras la desaparición de Diana Ospina luego de salir de fiesta: "Videos"

El caso tomó un giro aún más preocupante luego de que la familia denunciara movimientos bancarios irregulares y la presunta manipulación de las redes sociales de la mujer. Según explicaron, se realizaron retiros no autorizados de su cuenta de Davivienda y un mensaje enviado por Diana a un amigo, en el que compartía las placas del vehículo en el que se movilizaba, fue eliminado “para todos”, lo que, a juicio de sus allegados, indicaría que terceros tendrían control de su teléfono.

A esto se suman llamadas extorsivas en las que exigen hasta 10 millones de pesos por su liberación. La familia informó que ya realizó un pago inicial de 2,5 millones de pesos; sin embargo, hasta el momento no han recibido pruebas de supervivencia.

Este es el vehículo en el que subió Diana Ospina antes de desaparecer después de salir de rumba en Bogotá

Ante la gravedad de las denuncias, el Gaula de la Policía asumió la investigación para dar con el paradero de la mujer y establecer la identidad de los responsables. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que se están analizando las cámaras de vigilancia del sector de Chapinero con el fin de reconstruir la ruta del vehículo.