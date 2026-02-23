Seguros de salud crecieron 21 % durante 2025, según Fasecolda: pagos alcanzaron los $3,3 billones

El sector asegurador colombiano cerró el 2025 con cifras que reflejan tanto crecimiento como desafíos críticos. Durante el año pasado, las compañías de seguros desembolsaron 27,6 billones de pesos en reclamaciones, cubriendo accidentes, enfermedades, fallecimientos y otros siniestros.

“Las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Uno de los segmentos que más destacó fue el de seguros de salud, cuyas primas crecieron 21 %, alcanzando 871 mil millones de pesos. Las aseguradoras pagaron 3,3 billones en servicios médicos, un reflejo de las dificultades que enfrenta el sistema público de salud y del creciente interés de los colombianos por asegurar su bienestar.

Hoy, 1,8 millones de personas cuentan con cobertura privada, 200.000 más que en 2024. En respuesta, Fasecolda creó la Cámara Técnica de Seguros de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios y articular esfuerzos entre el Estado, prestadores y aseguradoras.



Los seguros de vida también mostraron un crecimiento sólido. Las primas de vida individual aumentaron 14%, hasta 1,8 billones de pesos, reflejando la intención de muchas familias de proteger su respaldo económico frente a cambios demográficos y necesidades emergentes. Según Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, este fenómeno responde a la transición poblacional y a la necesidad de soluciones de aseguramiento adaptadas a la realidad colombiana.

En cuanto a seguridad social y rentas vitalicias, cerca de 8,2 millones de personas estuvieron cubiertas por seguros de invalidez y sobrevivencia. Durante el año, se registraron 12.075 reclamaciones por 4,3 billones, y las mesadas de rentas vitalicias alcanzaron 2 billones de pesos. Además, el sector constituyó reservas matemáticas históricas por 17 billones, elevando el stock total a 58,7 billones.

Por otra parte, los seguros para autos subieron 5,1%, con 2,48 millones de vehículos protegidos, mientras que los pagos por siniestros alcanzaron 3,48 billones, un leve descenso respecto a 2024 debido a la menor gravedad de los accidentes. No obstante, 8.697 muertes y 1,27 millones de víctimas por siniestros viales resaltan la urgencia de fortalecer la seguridad vial y combatir el fraude al SOAT.

Los seguros de propiedad cobraron relevancia ante eventos extremos, como el sismo de 6,5 grados en Paratebueno, que generó pagos por 62.100 millones de pesos. Con 2,6 millones de propiedades aseguradas, el valor asegurado alcanzó 2,432 billones, equivalente a casi 1,5 veces el PIB de 2024.

Por último, el seguro agropecuario confirmó su papel como herramienta estratégica de política pública. A pesar de una disminución en primas del 18,1%, los pagos cubrieron pérdidas por fenómenos climáticos, beneficiando a 75.419 productores, principalmente pequeños agricultores. Los incentivos del ISA priorizaron a los sectores más vulnerables, reforzando la protección del ingreso rural y la sostenibilidad del campo colombiano.