Este es el carro que presuntamente tomó Diana Ospina, desaparecida tras salir de fiesta en Bogotá

La desaparición de Diana Ospina tiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía en Bogotá. La mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero, luego de salir de la discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con el relato de sus familiares, Diana salió del establecimiento en la noche del sábado 21 de febrero y se disponía a regresar a su vivienda en el barrio Santa María del Lago. Aunque inicialmente había solicitado un servicio de transporte por aplicación, decidió cancelarlo y abordar un vehículo particular que se encontraba a las afueras del lugar. Desde ese momento, no se volvió a tener contacto con ella.

Sus allegados confirmaron que la mujer nunca llegó a su casa. El inmueble fue encontrado intacto, con las luces encendidas y sus mascotas solas en el interior, lo que aumentó la preocupación de la familia.

Ante la falta de respuestas, la propia familia inició labores de búsqueda y logró acceder al correo electrónico y a la cuenta de WhatsApp Web de Diana. Según denunciaron, la mujer alcanzó a enviar a un amigo un mensaje con las placas del vehículo en el que se movilizaba, advirtiendo que ya estaba cerca de su destino.



Familia busca a Diana Ospina, desaparecida después de salir de rumba en Bogotá

Sin embargo, el mensaje fue eliminado “para todos” de manera remota, lo que indicaría que otra persona tendría el control de su teléfono.

“Después pudimos tener acceso ayer en la noche desde el computador de ella al Hotmail, en donde nos dimos cuenta de que se habían hecho los retiros de Davivienda, en donde habían sacado la cantidad de plata. También pudimos ver que ella tenía abierto el WhatsApp Web. Ahí nos dimos cuenta de que ella mandó la placa supuestamente al amigo", señaló la sobrina de Diana.

Posteriormente, la familia reveló a Blu Radio una imagen del que sería presuntamente el vehículo que abordó Diana antes de desaparecer. En la fotografía se pueden ver las placas.

Este es el vehículo en el que subió Diana Ospina antes de desaparecer después de salir de rumba en Bogotá

Además, se detectaron movimientos bancarios irregulares en su cuenta de Davivienda, con retiros de dinero que no habrían sido autorizados por la víctima. Para la familia, estos hechos podrían estar relacionados con un posible hurto.

La situación se agravó cuando los familiares comenzaron a recibir llamadas extorsivas. En estas comunicaciones, desconocidos exigen entre 5 y 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de Diana.

Familia busca a Diana Ospina, desaparecida después de salir de rumba en Bogotá

Según relataron, ante la desesperación, realizaron un primer pago de 2,5 millones de pesos. No obstante, hasta el momento no han recibido ninguna prueba de supervivencia ni información concreta que permita ubicarla.

Frente a estos hechos, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó que el Gaula de la Policía asumió el caso y adelanta la recolección de pruebas. Las autoridades analizan cámaras de seguridad del sector y buscan reconstruir la ruta del vehículo en el que Diana habría salido de Chapinero.