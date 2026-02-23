En vivo
Este es el carro que presuntamente tomó Diana Ospina, desaparecida tras salir de fiesta en Bogotá

Este es el carro que presuntamente tomó Diana Ospina, desaparecida tras salir de fiesta en Bogotá

La familia reveló a Blu Radio una imagen del que sería presuntamente el vehículo que abordó Diana antes de desaparecer. En la fotografía se pueden ver las placas.

