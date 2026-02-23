Familia busca a Diana Ospina, desaparecida después de salir de rumba en Bogotá

Se trata del caso de una mujer desaparecida desde la noche del sábado 21 de febrero, tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, hacia su casa en el barrio Santa María del Lago, en Engativá.

La mujer fue identificada como Diana Ospina. Según relata su familia, salió de rumba con unos amigos y, al momento de regresar a su hogar, sus acompañantes se retiraron primero, mientras ella esperaba un servicio de transporte solicitado por aplicación. Sin embargo, de acuerdo con la versión de sus allegados, canceló el servicio para tomar un taxi que estaba disponible a las afueras de la discoteca.

Stefanía Acosta Ospina, sobrina de Diana, afirmó que ella había enviado un mensaje a sus amigos con las placas del vehículo y asegurando que estaba a pocas cuadras de llegar. Sin embargo, hasta el momento no se conoce su paradero. La familia denuncia, además, que ha sido víctima de extorsiones en las que les exigen dinero para supuestamente liberarla.

Según su sobrina, al acceder al computador personal de Diana lograron ingresar a su correo electrónico y a WhatsApp Web. Allí evidenciaron que el mensaje en el que enviaba la placa del vehículo fue eliminado para todos. También detectaron movimientos bancarios con retiros de dinero de su cuenta en Davivienda.



“Después pudimos tener acceso ayer en la noche desde el computador de ella al Hotmail, en donde nos dimos cuenta de que se habían hecho los retiros de Davivienda, en donde habían sacado la cantidad de plata. También pudimos ver que ella tenía abierto el WhatsApp Web. Ahí nos dimos cuenta de que ella mandó la placa supuestamente al amigo.

Después no sabemos qué haya pasado con ella, porque la persona que le cogió el teléfono le dio eliminar para todos ese mensaje con el número de la placa, y no tenemos cómo contactar, no sabemos aún si de verdad era un taxi, si era un Uber o si era otra persona. Y, como te digo, hasta el momento ni siquiera la discoteca Theatron se ha pronunciado, no tenemos cámaras, no tenemos nada”, señaló Stefanía.

En medio de la angustia, la familia asegura que recibió llamadas extorsivas en las que les exigían entre 5 y 10 millones de pesos para supuestamente liberarla. Con la esperanza de obtener información sobre su paradero, enviaron 2,5 millones de pesos; sin embargo, afirman que no recibieron ninguna prueba de vida ni datos que permitan ubicarla.

Asimismo, confirmaron que Diana nunca llegó a su apartamento. Según su familia, el lugar estaba tal como lo deja cuando sale, incluso con las luces encendidas por sus mascotas. Su madre acudió al inmueble y corroboró que no había regresado.

Frente al caso, el Distrito se pronunció. El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, aseguró que el Gaula de la Policía adelanta la investigación y está recolectando información para establecer el recorrido del vehículo en el que se movilizó la mujer.