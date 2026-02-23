Dueño de una moto la arrojó a un caño para evitar que se la inmovilizaran

En medio de un operativo hecho por la Secretaría de Movilidad en Bogotá en contra de los mal parqueados, el dueño de una motocicleta de color negro prefirió botarla al caño para evitar que la inmovilizaran y fuera trasladada a los patios del Distrito. Según lo ocurrido, la moto, al caer al caño, se incendió, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes sobre la carrera 30 con calle 12 Sur, en donde queda muy cerca el caño que atraviesa la 30. Según las autoridades, al revisar la placa de la motocicleta, ya tenía tres comparendos por transitar por los andenes, conducir sin licencia y desacato a la autoridad.

En los videos difundidos se ve cómo, en medio del operativo, hay varios conductores de motocicletas que aún transitan por los andenes. Sin embargo, uno de estos infractores, al percatarse de que había presencia de agentes de tránsito, emprendió la huida, pero metros más adelante resbaló sobre el andén y se cayó de la moto.

Los dos agentes encargados del procedimiento, en reiteradas ocasiones, le recuerdan que está prohibido conducir las motos sobre los andenes y le reiteran que esa maniobra, como se vio en los videos, puede generar un accidente peor.