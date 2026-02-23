En vivo
Dueño de una moto la arrojó a un caño para evitar que se la inmovilizaran

Dueño de una moto la arrojó a un caño para evitar que se la inmovilizaran

En medio de un operativo de la Secretaría de Movilidad por motos mal parqueada en los andenes, el dueño de una de estas la botó al caño para que no se la llevaran. Ya tenía varios comparendos.

