Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los jugadores, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes prueban su suerte a diario.



Número ganador del Dorado Tarde hoy, lunes 23 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades de juego y plan de premios

El Dorado Tarde cuenta con varias opciones para participar, lo que permite a los jugadores elegir cómo apostar según sus posibilidades. El valor del premio depende del tipo de acierto y del monto apostado.

De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta novedad amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y despertó aún más el interés entre los participantes habituales.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso de reclamación de premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin contratiempos.