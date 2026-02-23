Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 23 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los jugadores, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes prueban su suerte a diario.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 23 de febrero de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde cuenta con varias opciones para participar, lo que permite a los jugadores elegir cómo apostar según sus posibilidades. El valor del premio depende del tipo de acierto y del monto apostado.
De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta novedad amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y despertó aún más el interés entre los participantes habituales.
El proceso de reclamación de premios está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.
Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin contratiempos.