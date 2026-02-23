En vivo
Veinte niños se intoxicaron en San Pelayo, Córdoba, con alimentos donados

La situación se presentó, al parecer, por un lácteo que no tuvo una correcta cadena de refrigeración.

