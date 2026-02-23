Universidad de Antioquia tendrá nueva sede de la planta de medicamentos esenciales

La Universidad de Antioquia (UdeA) avanza en uno de los proyectos más ambiciosos para el fortalecimiento del sistema de salud colombiano: la construcción de una nueva sede de la planta pública de medicamentos esenciales, iniciativa que busca recuperar la autonomía en la producción farmacéutica nacional y reducir la dependencia de insumos importados.El anuncio fue confirmado por el decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, Wber Orlando Ríos, en entrevista con Mañanas Blu, donde explicó los alcances técnicos, financieros y sociales de la nueva infraestructura.Según detalló el académico, la nueva planta estará ubicada en el campus del Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, y contará con una inversión cercana a los 423 mil millones de pesos, de los cuales 350 mil millones serán aportados por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante vigencias futuras a siete años.

Una apuesta por la soberanía sanitaria

El proyecto no parte desde cero. La Universidad de Antioquia ya cuenta con una planta pública de medicamentos con 30 años de trayectoria en Medellín. Sin embargo, la nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad de producción y desarrollar medicamentos considerados estratégicos para la salud pública.“La Universidad de Antioquia tiene una planta pública de medicamentos hace 30 años (…) supo en su momento fabricarle incluso medicamentos al antiguo Seguro Social”, recordó Ríos, al contextualizar la experiencia institucional.No obstante, explicó que el país perdió terreno en materia de autonomía farmacéutica durante las últimas décadas. “El país hace más de dos décadas dejó de trabajar sus propios medicamentos, sus propios desarrollos, después de lo ocurrido con la pandemia evidenciamos que el país debe recuperar esa senda de autonomía, soberanía sanitaria”, afirmó el decano.La nueva planta busca precisamente cerrar esa brecha y consolidar una producción pública de medicamentos esenciales que atienda enfermedades de alto impacto social, pero con bajo atractivo comercial para la industria privada.

¿Qué medicamentos producirá la planta?

De acuerdo con el decano Ríos, la nueva sede tendrá como enfoque la fabricación de medicamentos estratégicos, entendidos como aquellos que son fundamentales para la salud pública, pero que actualmente deben ser importados.“Cuando hablamos de medicamentos estratégicos, hablamos de medicamentos que están muy en ciernes por estos días (…) tenemos ya registro sanitario desarrollado (…) una cloroquina para tratar la malaria. También tenemos el prazicuantel para la enfermedad de Chagas”, explicó.A estos se suman otros desarrollos en curso: “Vienen dos en camino, que es la niclosamida y el vermiazol, para temas antiparasitarios”.Además, la universidad avanza en la investigación de tratamientos para el VIH. “Estamos desarrollando un medicamento, dolutegravir tipo conjugado para personas que conviven con VIH, medicamento supremamente importante”, subrayó.El decano enfatizó que estos productos no suelen ser prioridad para farmacéuticas privadas debido a sus bajos márgenes de rentabilidad: “Normalmente este tipo de productos no se desarrollan en Colombia por sus bajos márgenes y sus pocos volúmenes”. En ese sentido, el rol de la universidad pública resulta clave para garantizar acceso y disponibilidad.

Medicamento VIH / Imagen de referencia / Foto: AFP

Ubicación y cronograma del proyecto

La nueva planta de medicamentos esenciales se construirá en un terreno de aproximadamente 10.000 metros cuadrados en el campus del Carmen de Viboral, una de las sedes regionales más importantes de la Universidad de Antioquia.“Allí ya funcionan instalaciones para docencia e investigación. En ese espacio va a estar ubicada la nueva planta”, indicó Ríos.El cronograma contempla una ejecución por anualidades. “Pensamos que son 7 anualidades (…) esperamos que en el quinto y sexto año, contados a partir del 2026, esté lista la nueva planta de producción”, detalló el decano. Esto proyecta su entrada en funcionamiento hacia el año 2032.Mientras se culmina la construcción, la planta actual en Medellín será fortalecida con nueva tecnología y equipamiento para incrementar su capacidad productiva.“La planta actual que tenemos en Campus Medellín es una planta que se va a ir fortaleciendo (…) para aumentar su capacidad productiva”, señaló Ríos.

Impacto regional y nacional

La iniciativa no solo representa un avance para Antioquia, sino para todo el país. La producción de medicamentos esenciales permitirá reducir costos, asegurar disponibilidad ante eventuales crisis sanitarias y, eventualmente, exportar a otros países de América Latina mediante mecanismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).“El enfoque es trabajar con medicamentos con alto impacto social y poder desarrollarlos en Colombia para distribuirlos en Colombia y también en Latinoamérica vía OPS”, puntualizó el decano.En medio del debate nacional sobre el sistema de salud, el proyecto se convierte en un eje estratégico para la industrialización farmacéutica y el fortalecimiento de la infraestructura científica del país.La nueva sede de la planta de medicamentos esenciales de la Universidad de Antioquia se perfila así como un paso decisivo hacia la recuperación de la soberanía sanitaria, la innovación pública y el acceso equitativo a tratamientos fundamentales para miles de colombianos.