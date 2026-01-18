"Es un choque muy fuerte porque los medicamentos son muy costosos": paciente de VIH afectado por EPS

La situación crítica que vive el sector salud en Antioquia debido a la intervención por parte de la Supersalud a algunas EPS y las millonarias deudas que se tiene con la red hospitalaria conocidas en las últimas horas, no deja de traer nuevos casos de usuarios que no pueden acceder a sus servicios.

A los pacientes afiliados a la Nueva EPS Y Savia Salud con diagnósticos como la diabetes, cáncer y osteoporosis que no reciben sus medicamentos hace varios meses, ahora se suman los pacientes diagnosticados con VIH afiliados a estas mismas entidades, quienes tampoco están recibiendo sus medicamentos de manera completa hace varios meses.

En Blu Radio conocimos el caso de un usuario diagnosticado como positivo para VIH, que hoy vive el drama de no tener la entrega completa de sus medicamentos, teniendo que sacar de su propio bolsillo alrededor de $1'800.000 para comprarlos y dice que no sabe hasta cuándo podrá soportar esa situación. Él es la cara de miles de usuarios que viven este mismo drama.

"Finalizando en noviembre aproximadamente, con un problema de entrega de medicamentos que obviamente por la patología que tenemos y que tengo, eso nos afecta mucho en nuestra salud, porque no podemos ni debemos interrumpir los tratamientos. Para nosotros fue un choque muy fuerte porque los medicamentos algunos son muy costosos en su mayoría y entonces teníamos que tratar de conseguirlos de forma particular para no quedar entonces sin el tratamiento", detalló el afectado.



Prueba de VIH. Foto: AFP

Ante esta preocupante situación, Gustavo Campillo presidente de la Fundación Rasa, que vela por la salud e integridad de pacientes con diagnóstico positivo para VIH, manifestó su preocupación al respecto y expuso el panorama en el departamento.

"Los pacientes de SIDA de VIH, las personas viviendo con VIH en Antioquia, secretaria, en su gran mayoría están en estas intervenidas. Nueva EPS, Sabio Salud, sin tratamiento. Llevan cuatro meses sin tratamiento", expuso.

Publicidad

Y para ampliar un poco más el panorama de la crisis de la salud en este contexto, de acuerdo con datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, el número de personas fallecidas por enfermedades huérfanas que no fueron atendidas y que también estaban afiliadas a las mismas EPS intervenidas llegó a 2.563.