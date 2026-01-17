Crisis de salud también golpea a bancos de sangre en Antioquia: EPS les adeudan $26.000 millones

En medio de la crisis de la salud en el país que golpea con especial crudeza a Antioquia, donde le adeudan 8 billones de pesos a los hospitales públicos y privados, los bancos de sangre del departamento alertaron que atraviesan una compleja situación financiera y operativa debido a una deuda acumulada cercana a los 26 mil millones de pesos, sumada a una preocupante disminución de donantes voluntarios.

Así lo advirtió Laura Piedrahita, directora del Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Rionegro y vocera del sector, al señalar que son 12 los bancos de sangre del departamento los que enfrentan actualmente este panorama.

De acuerdo con Piedrahita, estos recursos adeudados están asociados a los altos costos que implica garantizar la seguridad transfusional en el país. Colombia se ha consolidado como referente a nivel continental en hemovigilancia, gracias a rigurosos procesos de selección de donantes, pruebas especializadas y el uso de tecnología de punta. No obstante, mantener estos estándares exige talento humano altamente calificado, infraestructura especializada y equipos costosos, lo que hoy se ve afectado por la falta de pago oportuno.

A esta presión financiera se suma la escasez de hemocomponentes, provocada principalmente por la disminución de donantes voluntarios, única fuente de obtención de sangre.



"La sangre es un líquido vital, no tenemos cómo comprarlo, cómo negociarlo o cómo retribuir de alguna manera económica a las personas, porque es un líquido vital que es un bien común", apuntó.

La falta de unidades suficientes obliga a priorizar los casos más graves cuando varios pacientes requieren transfusiones al mismo tiempo, lo que genera listas de espera, prolonga las estancias hospitalarias y afecta el funcionamiento normal de los hospitales. Cada paciente puede requerir entre dos y tres unidades de hemocomponentes, lo que equivale, en promedio, a la donación de al menos cuatro personas por paciente.

La situación es especialmente crítica para los grupos O positivo y O negativo. Cada banco de sangre en Antioquia necesita mensualmente alrededor de 350 unidades de O positivo y 100 de O negativo para garantizar la atención.

Publicidad

Por ello, el sector pidió a la ciudadanía para que se acerque de manera habitual a donar sangre, recordando que las mujeres pueden hacerlo cada cuatro meses y los hombres cada tres, como un acto solidario que permite salvar vidas.