En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Nueva EPS
Gobernadores
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Crisis de salud también golpea a bancos de sangre en Antioquia: EPS les adeudan $26.000 millones

Crisis de salud también golpea a bancos de sangre en Antioquia: EPS les adeudan $26.000 millones

A esta presión financiera se suma la escasez de hemocomponentes, provocada principalmente por la disminución de donantes voluntarios, alertaron desde este gremio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad