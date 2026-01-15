En medio de lágrimas, gerente del Hospital San Rafael relató difícil crisis de la salud en Antioquia

La salud en el departamento de Antioquia es uno de los mayores dolores de cabeza que tienen las autoridades debido a la grave crisis financiera que enfrentan por los incumplimientos de varias EPS que le adeudan a la red hospitalaria departamental cerca de 8 billones de pesos, recursos que tiene contra la espada y la pared a decenas de centros de atención médica.

Uno de los casos más preocupantes es el del Hospital San Rafael de Itagüí, que se especializa en la ortopedia y que, por ello, los precios de los insumos son demasiados elevados, ocasionando millonarias deudas con los proveedores y dificultades para el pago de la nómina, como relató entre las lágrima el gerente Luis Fernando Arroyave.

"Llegaban llorando: no tengo con que comer, no tengo con que pagar el arriendo, no tengo para un aguinaldo para mi hijo y decirles no tengo con que pagarles, porque desde agosto no nos paga la Nueva EPS", expresó.

Arroyave se refirió al caso de una mujer de 79 años que se encuentra hace seis días en el hospital, pero que no ha podido ser atendida por la falta de insumos y que al buscar remitirla a otro centro médico se ha imposibilitado el traslado por la falta de pagos que hoy tiene al Hospital San Rafael sin pagarle el salario a 460 funcionarios desde el mes de octubre.



Ante la grave crisis, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, explicó que la deuda es de 6 billones de pesos para la red privada y cerca de 2 billones de pesos para la red pública. Aseguró que las enormes deudas ya están generando secuelas en la atención de los pacientes.

"Afectaciones de cierre de servicios. Se han cerrado urgencias, se han cerrado camas hospitalarias, las instituciones cierran una parte de urgencia, algunos las han cerrado completas, otros las cierran parcialmente. Cierran quirófanos parcialmente, dejan de hacer cirugías", aseguró Ramírez.

Según la Gobernación de Antioquia la cartera más grande están en las EPS intervenidas por el Gobierno nacional que adeudan 4.9 billones de pesos, afectado a cerca de 3 millones de usuarios de la Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud. Por ello, desde Antioquia se hace un llamado para que se garantice el flujo de recursos para mejorar la atención de las personas en el departamento.