Paciente de la Nueva EPS denuncia falta de atención en el Hospital San Rafael de Itagüí

Sigue la crisis para los usuarios de la Nueva EPS en Antioquia; en esta oportunidad, el turno es para una paciente del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí. La usuaria asegura que no recibe la atención que requiere.

La difícil situación que atraviesa actualmente el sector de la salud en el país, y que se refleja de manera directa en el departamento antioqueño, sigue dejando huellas a medida que avanzan los días. El último caso conocido es el drama de una adulta mayor, usuaria de la Nueva EPS, en el municipio de Itagüí.

De acuerdo con Johanna Baena, nieta de la paciente, su abuela ingresó al Hospital San Rafael de Itagüí el pasado fin de semana, luego de sufrir un accidente en el municipio de Angelópolis, suroeste del departamento. El traslado de la adulta mayor tomó más de dos horas, debido a la fractura de fémur en una de sus piernas que sufrió en ese accidente.

Según Baena, la situación de su abuela, que está cerca de los 80 años, se agrava a medida que pasan los días, pues el dolor de la señora cada día es más intenso, y denuncia que no cuenta con una respuesta clara sobre cuándo recibirá la atención que requiere, ya que, según ella, desde el mismo hospital le sugieren retirar voluntariamente a la paciente y trasladarla a otro centro médico.



“Mi abuela es una señora de ochenta años, sufrió un accidente en casa. Se encuentra en este momento en el Hospital San Rafael del municipio de Itagüí. Está a la espera de una cirugía, y lo único que ha recibido durante estos tres días en el hospital es tramadol para el dolor”, indicó.

Blu Radio intentó contactarse con las directivas del Hospital San Rafael del municipio de Itagüí para conocer de primera mano la postura y la versión del centro médico en este caso particular, pero por el momento indicaron que se pronunciarán al respecto a través de un boletín de prensa.