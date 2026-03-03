Resultado de Astro Luna, último sorteo hoy martes 3 de marzo de 2026

El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que consultan los resultados oficiales.



Resultado oficial Super Astro Luna – 3 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el 3 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:



Detalles del resultado

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Siempre se recomienda contrastar la información con los canales oficiales autorizados.



¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999).

Uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para ganar el premio mayor es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que coincida también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.



Opción “Todos los Signos”

El juego ofrece la alternativa “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta modalidad debe solicitarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 1 0:42 p. m.

0:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor de la apuesta se adapta a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia de cada jugador.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también mediante plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para apostar en línea, el usuario debe:



Registrarse en un operador legal autorizado. Verificar su identidad (requisito obligatorio). Recargar saldo mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el número, el signo zodiacal y confirmar la jugada.

Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado en tiempo real dentro del marco legal colombiano.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto (UVT)

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Igual o superior a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados oficiales de sorteos anteriores:



2 de marzo de 2026: 6402 - Piscis

6402 - Piscis 1 de marzo de 2026: 0697 – Piscis

0697 – Piscis 22 de febrero de 2026: 2159 – Sagitario

2159 – Sagitario 21 de febrero de 2026: 7055 – Acuario

El Super Astro Luna mantiene su atractivo gracias a su combinación única de números y astrología, consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia y como una opción diaria para quienes buscan probar suerte con un formato diferente.