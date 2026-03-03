Resultado de Astro Luna, último sorteo hoy martes 3 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Super Astro Luna continúa posicionándose como uno de los juegos de chance más consultados en Colombia. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo diferencia de los sorteos tradicionales y mantiene la expectativa diaria de miles de jugadores que consultan los resultados oficiales.
En el sorteo realizado el 3 de marzo de 2026, el resultado oficial fue:
Estos son los únicos datos válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Siempre se recomienda contrastar la información con los canales oficiales autorizados.
El Super Astro Luna cuenta con una mecánica sencilla y accesible. Para participar, el jugador debe elegir:
Para ganar el premio mayor es necesario acertar el número en orden exacto (de izquierda a derecha) y que coincida también el signo zodiacal seleccionado, según la modalidad elegida.
El juego ofrece la alternativa “Todos los Signos”, que permite apostar el mismo número con los doce signos del zodiaco. Esta modalidad debe solicitarse al momento de realizar la jugada.
Cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas, lo que brinda mayor flexibilidad para probar diferentes combinaciones en un mismo comprobante.
El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:
Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales quedan disponibles a través de los canales autorizados.
El valor de la apuesta se adapta a distintos presupuestos:
Este rango permite participar tanto con montos bajos como con apuestas de mayor valor, según la estrategia de cada jugador.
El Super Astro Luna puede jugarse en puntos físicos autorizados en todo el país y también mediante plataformas digitales avaladas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en Colombia.
Para apostar en línea, el usuario debe:
Esta modalidad facilita el acceso al juego y permite consultar el resultado en tiempo real dentro del marco legal colombiano.
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar documentos básicos.
Estos fueron los resultados oficiales de sorteos anteriores:
El Super Astro Luna mantiene su atractivo gracias a su combinación única de números y astrología, consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de los juegos de chance en Colombia y como una opción diaria para quienes buscan probar suerte con un formato diferente.