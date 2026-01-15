En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Contraloría General asumió investigación contra secretaria de Talento Humano de Antioquia

Contraloría General asumió investigación contra secretaria de Talento Humano de Antioquia

Por posible conflicto de intereses, el proceso pasó de la Contraloría departamental a al nivel central y también indagará a la esposa de un diputado. El presunto detrimento supera los $420 millones.

