Contraloría General asume investigación por ciclorrutas que involucra a Andrés Julián Rendón

El expediente por presunta responsabilidad fiscal en la construcción de ciclorrutas para el Oriente de Antioquia y que compromete al gobernador Andrés Julián Rendón pasará de Antioquia a Bogotá.

Así se conoció en las últimas horas por parte de la Contraloría General de la República, que a través de un resolución anunció que asumió el poder preferente sobre el caso que hasta ahora llevaba la Contraloría Departamental.

Uno de los principales argumentos de la decisión del ente control tiene que ver con un posible conflicto de intereses para abordar el caso por parte del nuevo contralor de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, quien se ha desempeñado como apoderado del gobernador Rendón.

“Tiene asidero el planteamiento de que el nuevo Contralor Departamental de Antioquia tiene un vínculo político con el actual gobernador departamental que puede comprometer su imparcialidad y objetividad para el trámite y decisión de la acción fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal mencionado, dado que fungió como su apoderado de confianza, lo que a la postre podría favorecer al señor gobernador departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, imputado como responsable fiscal en ese proceso”, se lee en el documento firmado por el contralor general de la República, Carlos Hernán Becerra.



#Atención Se confirmó que la @CGR_Colombia asumió la investigación por presunta responsabilidad fiscal en las construcción de ciclorrutas para el Oriente de #Antioquia, por el que fue imputado el gobernador @AndresJRendonC. El mandatario había pedido nulidad. #VocesySonidos pic.twitter.com/cRksPqFhvX — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 6, 2026

Hay que recordar que la investigación por la cual ya fue imputado como presunto responsable fiscal el mandatario departamental está relacionado con la construcción de ciclorrutas en el Oriente antioqueño cuando se desempeñó como alcalde de Rionegro entre 2016 y 2019.

Las infraestructuras nunca entraron en funcionamiento principalmente por líos prediales y fue así como ya en una primera instancia la Contraloría de Antioquia determinó que “hubo debilidades en la etapa precontractual del proyecto lo que llevó a la celebración de varios contratos para obras que hoy no cumplen el objeto para el cual fueron ejecutadas”.

Publicidad

En el caso que involucran 26.186 millones de pesos, monto que llegó a ser girado a los constructores, también están involucrados el actual gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández; exgerentes de Indeportes, siete exfuncionarios de la misma entidad; una de las firmas contratistas y una aseguradora internacional.