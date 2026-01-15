Pacientes de Nueva EPS en Atlántico, sin medicamentos por falta de contratación

Desde el 20 de diciembre, 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el Atlántico enfrentan la interrupción en la entrega de medicamentos, situación que ha encendido una alerta sanitaria en el departamento.

La entidad atribuye la crisis a problemas de liquidez y embargos judiciales, que generaron una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, quién terminó cerrando todos los puntos de dispensación de medicamentos.

El impacto es mayor en pacientes crónicos y de alto riesgo, como Aida Luz Madero, trasplantada de riñón. La crisis de salud que afecta al sistema, la tiene enfrentando una batalla con su cuerpo, sus finanzas y Cafam, el gestor farmacéutico alterno de Nueva EPS, el cual desde hace cuatro meses no le responde por los medicamentos que, mal contados, le cuestan mensualmente $2.600.000 pesos si los asume de su bolsillo.

“Hace casi 4 meses que no me entregan la medicación. Tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos. Entonces, son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener y a otras instancias como la Supersalud, tenemos tutela, tenemos desacatos, pero nada de eso ha sido suficiente para la entrega de medicamento”, expresó en una entrevista con medios de comunicación.



Por el momento, Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico de Sincelejo, el cual cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, sigue la preocupación para la Secretaría de Salud dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.

Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar "entregatones" masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, una vez se designe el nuevo gestor, a fin de cumplir con los requerimientos de los pacientes.