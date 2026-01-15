En vivo
Pacientes de Nueva EPS en Atlántico, sin medicamentos por falta de contratación

Desde hace un mes no les entregan medicamentos a los afiliados, por lo que la Nueva EPS está en busca de un nuevo operador.

Mesa de trabajo de la Gobernación del Atlántico para solucionar la grave crisis de salud del departamento.
Gobernación del Atlántico
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de ene, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

