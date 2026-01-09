En vivo
Salud  / Llamado de urgencia de Procuraduría a Nueva EPS por demoras en entrega de medicamentos

La Procuraduría pidió adoptar un plan de contingencia inmediato para garantizar la atención oportuna y exigió un plan de choque para pacientes de alto costo, personas con VIH y enfermedades huérfanas.

