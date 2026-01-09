Llamado de urgencia de Procuraduría a Nueva EPS por demoras en entrega de medicamentos

La crisis del sistema de salud en Colombia continúa bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que hizo un llamado urgente a la Nueva EPS para que adopte un plan de contingencia inmediato que permita garantizar la atención oportuna e integral de sus usuarios, ante el incremento de quejas por fallas en la prestación del servicio, especialmente relacionadas con la disponibilidad y entrega de medicamentos.

Durante una mesa de seguimiento, el Ministerio Público solicitó a los funcionarios de la entidad avanzar en el modelo de ajuste estructural y en la formulación de alternativas que permitan solucionar los problemas asociados a la suficiencia y disponibilidad de los recursos.

Nueva EPS X: @GCuidandoGente

La Procuraduría también informó que adelanta acciones conjuntas para el manejo de los embargos que afectan a la EPS y para la atención de la población perteneciente a cohortes de alto costo, a partir de los hallazgos obtenidos en estos espacios de seguimiento.

En ese sentido, la entidad fue enfática en solicitar la implementación de un plan de choque enfocado en la atención de pacientes de alto costo, críticos, personas con VIH y pacientes con enfermedades huérfanas, con el fin de evitar interrupciones en sus tratamientos y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.