Defensoría pide a Nueva EPS una solución clara tras cambio en entrega de medicamentos

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre una posible emergencia sanitaria por el aumento y la acumulación de casos por la dispensación inoportuna de medicamentos a los usuarios de Nueva EPS, a los que Colsubsidio les suministraba los tratamientos.

La entidad afirma que la crisis ya se manifiesta en la interrupción de servicios de salud, la suspensión de procedimientos médicos, la cancelación de citas y graves fallas en la entrega de tratamientos.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de información para los usuarios sobre las rutas de atención y los procesos de transición en las EPS intervenidas.

El organismo de control hizo un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud y al agente interventor de Nueva EPS, para que entreguen información clara, oportuna y verificable sobre las soluciones que se han adoptado frente a esta situación, la cual según la Defensoría, “vulnera el derecho fundamental a la salud”.



La entidad exige planes de contingencia urgentes, así como la definición de una ruta que permitan resolver los casos, ademas pidieron información detallada sobre los avances en los reembolsos por gastos de bolsillo que han tenido que asumir los pacientes ante la falta de medicamentos.

Entre las acciones prioritarias están la divulgación de rutas oficiales de contacto entre instituciones, la activación inmediata de espacios de coordinación interinstitucional como mesas técnicas o PMU en salud, y la presentación de resultados concretos del plan de choque de la Supersalud para garantizar el acceso a medicamentos.

“El derecho a la salud no admite dilaciones: la vida y la dignidad deben ser la prioridad”, afirmo la defensoria en su comunicado.