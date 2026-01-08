En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Defensoría pide a Nueva EPS una solución clara tras cambio en entrega de medicamentos

Defensoría pide a Nueva EPS una solución clara tras cambio en entrega de medicamentos

La Defensoría lanzó una alerta por el aumento “alarmante” y la acumulación de quejas relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos en varios territorios asociados al operador farmacéutico Colsubsidio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad