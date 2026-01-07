Nueva EPS asegura avances para garantizar entrega de medicamentos tras salida de Colsubsidio

Nueva EPS se pronunció frente a las denuncias de miles de usuarios que reportan dificultades para acceder a sus medicamentos tras la terminación unilateral del contrato con Colsubsidio, operador farmacéutico que prestaba el servicio en 11 departamentos del país. La entidad aseguró que se encuentra avanzando en las acciones correspondientes para garantizar el acceso oportuno y seguro a los medicamentos de todos sus afiliados.

De acuerdo con la EPS, la situación se presenta en el marco de un proceso de transición operativa que inició luego de la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico. En ese contexto, la entidad señaló que su prioridad es asegurar la continuidad de los tratamientos médicos y evitar interrupciones en la atención de los usuarios.

Medicamentos // Foto: Unplash

Como parte de las medidas adoptadas, Nueva EPS informó que habilitó un canal digital para los afiliados cuyas fórmulas estaban direccionadas a Colsubsidio. A través del enlace “Si Colsubsidio te entregaba medicamentos en 2025 | NUEVA EPS”, los usuarios pueden registrar sus solicitudes de manera remota, sin necesidad de desplazarse a las oficinas administrativas.

La entidad explicó que, una vez radicadas las fórmulas por este medio, sus asesores se encargarán de gestionar tanto las órdenes médicas como el proceso administrativo requerido para la entrega de los medicamentos, con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos.



Blu Radio. Nueva EPS. Foto: Acesi

Además, indicó que los afiliados pueden acceder a más información mediante un formulario habilitado al que se puede ingresar escaneando un código QR dispuesto por la entidad.

La EPS aseguró que continuará informando a los usuarios sobre los avances del proceso de transición y las alternativas habilitadas para la entrega de medicamentos en los departamentos donde se realizó el cambio de operador farmacéutico.