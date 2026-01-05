En vivo
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Usuarios de Nueva EPS reportan falta de entrega de medicamentos tras cambio de gestores

Usuarios de Nueva EPS reportan falta de entrega de medicamentos tras cambio de gestores

Pacientes afiliados que recibían medicamentos a través de Colsubsidio y Medicarte informaron que, pese al anuncio de nuevos gestores farmacéuticos desde el 1 de enero, a la fecha no se han habilitado puntos de dispensación. Representantes de los usuarios solicitaron intervención de las autoridades de salud.

