Usuarios de Nueva EPS reportan falta de entrega de medicamentos tras cambio de gestores

Al cierre de diciembre, los gestores farmacéuticos Colsubsidio y Medicarte informaron que no continuarían con la dispensación de medicamentos a los usuarios, argumentando una deuda pendiente por parte de la Nueva EPS responsable. Ante esta situación, la entidad anunció la designación de nuevos gestores farmacéuticos, quienes asumirían la entrega de medicamentos a partir del 1 de enero.

Sin embargo, a 5 de enero, usuarios afiliados a Nueva EPS denunciaron que aún no se han habilitado puntos de dispensación para la entrega de medicamentos, especialmente para pacientes de alto costo.

Néstor Álvarez, paciente de alto costo y representante de este grupo de usuarios, indicó que hasta el momento no existe información clara sobre los lugares donde se deben reclamar los medicamentos. Según explicó, la ausencia de puntos de entrega ha impedido que los pacientes accedan oportunamente a sus tratamientos, situación que impacta directamente su continuidad asistencial.

Álvarez hizo un llamado a la Nueva EPS para que informe de manera inmediata en qué puntos se realizará la dispensación de medicamentos a los pacientes que anteriormente reclamaban con Colsubsidio, señalando que, a la fecha indicada, no se registra ningún punto habilitado para este fin.



Nueva EPS Foto: Gemini/Nueva EPS

El representante de los usuarios también solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, para que adopte medidas de seguimiento frente a la situación, y del Ministerio de Salud, con el fin de que se garantice la adquisición y entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS. Asimismo, pidió al Gobierno nacional evaluar acciones que permitan asegurar la continuidad en la atención de los pacientes y el acceso oportuno a los tratamientos.

Los pacientes reiteraron la necesidad de contar con información clara y oportuna sobre los mecanismos de dispensación, mientras se definen los ajustes operativos derivados del cambio de gestores farmacéuticos dentro del sistema de salud.