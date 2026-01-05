Así fue el momento de tensión entre el juez Hellerstein y Maduro durante la audiencia en EEUU

Bajo un estricto dispositivo de seguridad, Nicolás Maduro compareció por primera vez ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de haber sido capturado en Caracas durante un operativo militar. El exmandatario venezolano fue presentado ante el juez Alvin Hellerstein, quien le informó formalmente los cargos en su contra por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína a Estados Unidos.

La diligencia judicial, que se extendió por menos de una hora, se desarrolló con apoyo de traducción simultánea. Maduro, vestido con el uniforme naranja de recluso, escuchó los cargos y se declaró no culpable.

Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

La primera vez que Maduro tomó la palabra fue cuando el juez, de 92 años, le preguntó si era Nicolás Maduro, a lo que el político, además de confirmar su nombre, dijo en español que había sido "capturado" de su hogar durante una "intervención militar" y que se consideraba un "prisionero de guerra".

"Habrá tiempo y lugar para ver todo eso. (Ahora) solo queremos saber si es Nicolás Maduro", le interrumpió Hellerstein, quien dijo que su deber como juez en este proceso era asegurar que se diera "un juicio justo".



Alvin Kenneth Hellerstein, el juez que llevará el proceso contra Nicolás Maduro. Foto: @eksenhaber_ en X, archivo.

En la misma sesión judicial, Cilia Flores, esposa de Maduro, también rechazó los cargos relacionados con narcotráfico. La defensa solicitó atención médica y visitas consulares para ambos detenidos, argumentando afectaciones de salud tras la operación militar que precedió a su traslado a Estados Unidos.

El abogado defensor Barry Pollack anticipó que la estrategia jurídica se centrará en cuestionar la legalidad de la captura y en alegar inmunidad por la condición de jefe de Estado. No obstante, la Corte ordenó que Maduro y Flores permanezcan detenidos en Nueva York y fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo.

Publicidad

Este proceso judicial se desarrolla en medio de una alta tensión política. En Venezuela, Delcy Rodríguez asumirá la presidencia interina, mientras el Gobierno de Estados Unidos reiteró su respaldo al proceso de transición política en el país.